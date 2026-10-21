Эксперт Шувалов спрогнозировал стабильные 0 градусов в январе через 50 лет в Москве

Лето в столичном регионе может в будущем длиться пять месяцев, а жара достигать плюс 40 градусов, предупредили эксперты. Насколько обоснован такой прогноз и как он связан с климатическими изменениями, разбиралась Москва 24.

Тропики в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Московское лето в обозримом будущем рискует увеличиться до пяти месяцев и занять весь период с мая по сентябрь, сообщает Life.ru со ссылкой на ведущего научного сотрудника Пущинского научного центра биологических исследований РАН, климатолога и биофизика Алексея Карнаухова.

По его мнению, глобальные климатические изменения сделали погодные условия менее прогнозируемыми, из-за чего они все чаще приобретают экстремальный характер.

Эксперт пояснил, что затяжные периоды аномального зноя, которые сейчас фиксируются на планете, могут дойти и до Москвы. В качестве примера Карнаухов привел экстремальную жару 2010 года: тогда в столичном регионе температура около полутора месяцев находилась на отметке под плюс 40 градусов, что обернулось серьезными проблемами для всей Центральной России.

При этом наибольшую тревогу вызывает ситуация, при которой сильное пекло продержится хотя бы два месяца подряд почти без осадков. Если этот сценарий реализуется, риск возникновения крупных лесных и торфяных пожаров станет максимальным. Вместе с этим в атмосфере будет присутствовать большое количество угарного газа, что достаточно опасно, подчеркнул он.

Климатолог отметил, что постепенное увеличение длительности летнего периода – это гораздо более вероятный сценарий развития событий.





Алексей Карнаухов ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, климатолог и биофизик Сезон жары в Центральной России устойчиво может захватывать май и сентябрь, и, таким образом, лето в Москве будет длиться у нас пять месяцев.

Однако описанный сценарий с долгим летом возможен только при условии, что система североатлантических течений сохранит свою текущую структуру. Именно этот механизм сегодня переносит тепло в северные широты, обеспечивая мягкую погоду в Европе и на европейской территории России. По словам ученого, если циркуляция водных масс нарушится, последствия окажутся прямо противоположными глобальному тренду на потепление, что приведет к резкому падению температур.

Карнаухов предупредил, что при радикальной смене течений температурные аномалии могут составить сразу 20–25 градусов. В таком случае Центральная, Европейская и Северная части России столкнутся с экстремальным похолоданием.

"Жесткий и неблагоприятный сценарий"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Рассуждая на тему потепления в столичном регионе, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова, кандидат физико-математических наук, климатолог Андрей Киселев напомнил, что изменения климата определяет антропогенный фактор – это потепление за счет хозяйственной деятельности человека, прежде всего использования источников энергии.

"Судя по развитию ситуации, этот фактор останется значимым в обозримом будущем. Таким образом, среднеглобальная температура – в том числе над Россией и Москвой – будет расти. Резкого скачка на 15–30 градусов не будет, но тенденция сохранится. Параллельно изменятся режим осадков и частота погодно-климатических аномалий: ветровых нагрузок, ливней и засух, числа дней с очень высокой температурой – так называемых волн тепла", – объяснил эксперт в беседе с Москвой 24.

Он добавил, что конкретный прогноз, о котором говорится в источнике, строится на модельных расчетах. Чтобы их провести, в модель закладывают ряд параметров, в частности объем выбросов парниковых газов, прежде всего CO2, CH4 и других.





Андрей Киселев ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова, кандидат физико-математических наук, климатолог Предполагать можно разное: что выбрасываться будет намного больше, столько же или что наметится сокращение. На этом строятся десятки сценариев. Чаще всего в СМИ приводят крайние варианты – самый жесткий и неблагоприятный. Как правило, он маловероятен, но полезен тем, что очерчивает допустимые границы. Поэтому утверждать, что это обязательно случится, не стоит. А вот тенденция к росту температуры реальна. Причем в России она растет быстрее, чем в среднем по миру, – как минимум в два с половиной раза. Оснований думать, что это изменится на противоположное, нет.

Эксперт объяснил, почему в России температура растет быстрее: страна располагается в средних широтах Северного полушария, где суша преобладает над океаном. Солнечная энергия нагревает атмосферу, и лишнее тепло частично уходит в океан, который его поглощает, это происходит в теплое время года, примерно полгода.

"Во вторую половину года все наоборот: атмосфера холодная, а океан остается теплым и отдает тепло обратно. В среднем за год эти два потока "гасят" друг друга, но происходит это над водой. На суше эффект выражен гораздо слабее, потому что теплоемкость воды в несколько раз выше теплоемкости грунта. Над океаном потоки компенсируют друг друга, над сушей – нет. Отсюда и ускоренный рост температуры", – рассказал Киселев.



Чтобы не столкнуться с самым негативным сценарием, необходимо переходить на зеленую энергетику – солнечную, ветровую, приливную, геотермальную. Это происходит не быстро, у каждой технологии есть свои плюсы и минусы. Поэтому даже при самом благоприятном сценарии все мгновенно в норму не придет. Климатическая система – это не только атмосфера, но и льды, океан, биосфера, и она очень инерционна, прежде всего из-за океана, поэтому в несколько десятилетий ситуация не изменится ни при каком сценарии, подчеркнул Киселев.

В свою очередь, руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов согласился в беседе с Москвой 24, что сценарий появления в столице пяти месяцев лета и жары вероятен.





Александр Шувалов руководитель прогностического центра "Метео" Достаточно сказать, что январская температура за два 30-летних отрезка в Москве уменьшилась с минус 9 до минус 6 градусов. То есть еще лет 50–60 – и январь, самый холодный месяц, станет с нулевой температурой при сохранении текущих климатических тенденций. Соответственно, у нас сентябрь в 2024 году уже был четвертым летним месяцем, то есть уже проявляется эта тенденция.

Что касается глобального потепления, это одна из сторон этих изменений. Данное явление не только не заканчивается, но и набирает силу: интенсивность роста глобальной температуры, которая в наибольшей степени проявляется в полярных широтах, тоже ускоряется. Поэтому этот прогноз имеет под собой весьма веские основания, заключил Шувалов.