В РСТ опровергли информацию о массовых отказах от туров в Таиланд из-за COVID

В соцсетях обсуждают слухи о вспышке COVID в Таиланде и возможных ограничениях, из-за чего туристы якобы сдают путевки. Однако вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин опроверг эту информацию: массовых отказов нет, а Таиланд остается в топ-5 популярных зимних направлений.

По официальной статистике, заболеваемость COVID в стране снизилась до 135 тысяч случаев против 600 тысяч годом ранее, и ни Роспотребнадзор, ни другие ведомства не вводили предупреждений.

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