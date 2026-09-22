Прокуратура Москвы проводит проверку производителей вакцины "Мультикан-8". Одну из партий препарата изъяли из оборота и постановили уничтожить после сообщений владельцев животных об острых реакциях на вакцинацию. Некоторые собаки погибли.

По данным Россельхознадзора, причиной стало нарушение технологии производства препарата. Дальнейший выпуск всех серий вакцины сейчас приостановлен.

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