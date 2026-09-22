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22 сентября, 11:45

Происшествия

Прокуратура Москвы проводит проверку производителей вакцины "Мультикан-8"

Прокуратура Москвы проводит проверку производителей вакцины "Мультикан-8"

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Прокуратура Москвы проводит проверку производителей вакцины "Мультикан-8". Одну из партий препарата изъяли из оборота и постановили уничтожить после сообщений владельцев животных об острых реакциях на вакцинацию. Некоторые собаки погибли.

По данным Россельхознадзора, причиной стало нарушение технологии производства препарата. Дальнейший выпуск всех серий вакцины сейчас приостановлен.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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