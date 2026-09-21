Сотрудники нацпарка "Лосиный остров" призвали москвичей не подкармливать животных

Сотрудники национального парка "Лосиный остров" призывают москвичей не подкармливать диких животных. За последние пару недель лоси уже не раз наведывались в ближайшие к парку жилые кварталы – пока обошлось без серьезных последствий.

У зверей начался период гона, также они ищут доступную еду. Подкорм животных может спровоцировать столкновения с лосями.

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