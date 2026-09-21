21 сентября, 12:00Город
Сотрудники нацпарка "Лосиный остров" призвали москвичей не подкармливать животных
Сотрудники национального парка "Лосиный остров" призывают москвичей не подкармливать диких животных. За последние пару недель лоси уже не раз наведывались в ближайшие к парку жилые кварталы – пока обошлось без серьезных последствий.
У зверей начался период гона, также они ищут доступную еду. Подкорм животных может спровоцировать столкновения с лосями.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.