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Новости

21 сентября, 12:00

Город

Сотрудники нацпарка "Лосиный остров" призвали москвичей не подкармливать животных

Сотрудники нацпарка "Лосиный остров" призвали москвичей не подкармливать животных

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Сотрудники национального парка "Лосиный остров" призывают москвичей не подкармливать диких животных. За последние пару недель лоси уже не раз наведывались в ближайшие к парку жилые кварталы – пока обошлось без серьезных последствий.

У зверей начался период гона, также они ищут доступную еду. Подкорм животных может спровоцировать столкновения с лосями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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