В Москве возвращают конную культуру в городскую среду: обучают держаться в седле – в Кремлевской школе верховой езды, знакомят с искусством – в конном театре на ВДНХ. На финишной прямой находится реконструкция Центрального московского ипподрома, который откроется в сентябре.

В городе появятся единые площадки, где каждый сможет познакомиться с конной культурой и освоить азы верховой езды.

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