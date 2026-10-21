Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 21 октября

Возле Екатерининского парка откроется Дворец ветеранов СВО. В двух трехэтажных корпусах разместят Единый центр поддержки и филиал фонда "Защитники Отечества".

Готовность России возобновить переговоры обсудили на встрече Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом. Об итогах разговора рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Госдума утвердила кандидатуры на посты в правительстве. В частности, глава Приморья Олег Кожемяко займет должность вице-премьера и полпреда президента на Дальнем Востоке.

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