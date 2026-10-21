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Новости

Новости

21 октября, 21:00

Город

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 21 октября

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 21 октября

Новогодние елки появились на улицах Москвы

"Новости дня": в районе Перово завершилось благоустройство двух жилых кварталов

"Новости дня": Москва расширит применение ИИ в медицине

Пресс-показ фильма "Рождение империи" состоялся в Москве

"Торги Москвы": участки под ИЖС на торгах

Более 40 тысяч раритетов разместят в филиале Исторического музея в Хамовниках

Беспроводные зарядки для электромобилей тестируют в Москве

Почти 30 больниц и поликлиник построят в Москве за три года

Температура воздуха в различных округах Москвы варьируется от 6 до 8 градусов

Возле Екатерининского парка откроется Дворец ветеранов СВО. В двух трехэтажных корпусах разместят Единый центр поддержки и филиал фонда "Защитники Отечества".

Готовность России возобновить переговоры обсудили на встрече Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом. Об итогах разговора рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Госдума утвердила кандидатуры на посты в правительстве. В частности, глава Приморья Олег Кожемяко займет должность вице-премьера и полпреда президента на Дальнем Востоке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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