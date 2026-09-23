"Торги Москвы": нежилые помещения для малого бизнеса

Малый и средний бизнес является крупнейшим работодателем Москвы. Он обеспечивает занятость более 3,5 миллиона человек. Подобрать нужные помещения для работы предприниматели могут на городских торгах.

Какие объекты город выставляет на аукционы? О чем должны помнить бизнесмены, которые решили стать участниками городских торгов? Об этом – в программе "Торги Москвы".

Информацию о новых лотах и процедуре торгов можно узнать на сайте Департамента города Москвы по конкурентной политике.

