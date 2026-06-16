Вода заполнила подземный паркинг в Балашихе из-за неработающей ливневки

Водители в Балашихе не могут попасть к своим автомобилям в подземной парковке. Ее затопило после сильного дождя в доме. Вода заполнила паркинг из-за неработающей ливневки.

Представитель УК Александр Феклисов подчеркнул, что Балашихинский водоканал откачивает воду, но это вне зоны ответственности управляющей компании. Специалисты прибыли на объект спустя сутки после обращений.

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