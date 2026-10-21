Путин на встрече с Уиткоффом поблагодарил Трампа за усилия по украинскому урегулированию

Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Санкт-Петербурге. В ходе беседы российский президент поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за внимание к урегулированию конфликта на Украине.

Путин также заявил о заинтересованности в обсуждении восстановления двусторонних отношений в сфере экономического сотрудничества. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.