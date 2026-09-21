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21 сентября, 19:30

Мэр Москвы

Сергей Собянин сообщил о новом пожарно-спасательном отряде на юге Москвы

Сергей Собянин сообщил о новом пожарно-спасательном отряде на юге Москвы

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Новый пожарно-спасательный отряд приступил к работе в Даниловском районе столицы. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

По словам мэра, в подразделении 115 сотрудников, две автоцистерны и автолестница высотой больше 40 метров. В трехэтажном здании размещены гараж на 4 автомобиля, современные учебные классы, служебные кабинеты, а также комнаты отдыха и тренажерный зал. Для отработки профессиональных навыков возвели учебную башню со скалодромом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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