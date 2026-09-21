В парк столичного метро за лето поступили 80 новых вагонов серии "Москва-2026"

В парк столичного метро за лето поступили сразу 80 новых вагонов серии "Москва-2026". Большинство работают на Замоскворецкой линии, теперь по ней ездят 60 составов современного поколения. 12 поездов вышли на новую Рублево-Архангельскую линию.

За 15 лет доля современных вагонов в столичном метро выросла с 13% до более 80%. К 2030 году этот показатель превысит 90%.

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