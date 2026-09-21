Панфилова рассказала о безопасности на выборах всех уровней

Выборы всех уровней завершились в условиях экстремальной ситуации, при этом безопасность голосования была обеспечена. Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Панфилова, представляя предварительные итоги выборов депутатов Госдумы.

По ее словам, в рамках единого дня голосования замещалось около 20 тысяч мандатов и выборных должностей. Панфилова отметила, что сложные условия не стали причиной для отказа от проведения выборов.

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