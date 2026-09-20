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20 сентября, 22:45

Политика

Эксперт назвал повышение благосостояния главным запросом избирателей

Эксперт назвал повышение благосостояния главным запросом избирателей

Активность москвичей на выборах в Госдуму превысила показатели 2021 года

Политолог заявил, что высокая явка подтверждает легитимность системы власти

Явка на выборах в Госдуму на момент закрытия участков составила 56,7%

Собянин заявил о рекордной явке на выборах в Москве

Явка на выборах в Москве превысила 51%

Предварительная явка на выборах в Госдуму в России составила 57%

На выборах в Госдуму обработали 13,88% протоколов

"Единая Россия" набирает 57,27% голосов по предварительным результатам выборов

Эксперт объяснил интерес россиян к дистанционному голосованию

Россияне хотят повышения благосостояния и достойной жизни для себя и своих детей, заявил президент Фонда развития гражданского общества Константин Костин. По его словам, граждане понимают сложность текущих обстоятельств и необходимость преодолевать негативные факторы.

Эксперт отметил, что высокие показатели явки свидетельствуют о зрелости гражданского общества и избирателей. По его оценке, на выборах могут быть зафиксированы рекордные показатели за последние 10 лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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