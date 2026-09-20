Эксперт назвал повышение благосостояния главным запросом избирателей

Россияне хотят повышения благосостояния и достойной жизни для себя и своих детей, заявил президент Фонда развития гражданского общества Константин Костин. По его словам, граждане понимают сложность текущих обстоятельств и необходимость преодолевать негативные факторы.

Эксперт отметил, что высокие показатели явки свидетельствуют о зрелости гражданского общества и избирателей. По его оценке, на выборах могут быть зафиксированы рекордные показатели за последние 10 лет.

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