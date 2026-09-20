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20 сентября, 22:30

Политика

Явка на выборах в Госдуму на момент закрытия участков составила 56,7%

Явка на выборах в Госдуму на момент закрытия участков составила 56,7%

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Явка на выборах в Москве превысила 51%

Предварительная явка на выборах в Госдуму в России составила 57%

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Явка на выборах депутатов Государственной думы в России на момент закрытия всех избирательных участков составила 56,7%. По данным информационного центра ЦИК, обработано 13,88% протоколов участковых избирательных комиссий.

По предварительным результатам, "Единая Россия" набирает 57,54% голосов, КПРФ получила 13,67%, ЛДПР занимает третье место с 9,27%. Далее следуют "Новые люди" с 7,96% и "Справедливая Россия" с 5,16%. Партия пенсионеров набирает 1,96%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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