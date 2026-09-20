20 сентября, 23:15Политика
Политолог заявил, что система ДЭГ стала мощным рывком вперед
Система ДЭГ стала мощным рывком вперед, который опередил большинство развитых стран. Об этом заявил политолог, политтехнолог, председатель комитета по социальной архитектуре Российской ассоциации по связям с общественностью Дмитрий Еловский.
По словам эксперта, сегодня россияне хотят быстро и удобно взаимодействовать с государством, чтобы решать вопросы без лишних формальностей и потери времени. Он отметил, что в этом отношении российское государство занимает передовые позиции.
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