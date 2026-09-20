Система ДЭГ стала мощным рывком вперед, который опередил большинство развитых стран. Об этом заявил политолог, политтехнолог, председатель комитета по социальной архитектуре Российской ассоциации по связям с общественностью Дмитрий Еловский.

По словам эксперта, сегодня россияне хотят быстро и удобно взаимодействовать с государством, чтобы решать вопросы без лишних формальностей и потери времени. Он отметил, что в этом отношении российское государство занимает передовые позиции.

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