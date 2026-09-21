Коллекционеры Москвы рассказали о своих редких экспонатах

Москвич Ян Дробышев 15 лет собирает самовары, сейчас в его коллекции 256 экземпляров. Андрей Ковалев формирует собрание старинного оружия и рыцарских доспехов, а Мария Светлова около 20 лет коллекционирует музыкальные шкатулки и самостоятельно их реставрирует.

21 сентября в мире отмечают День коллекционера. Праздник объединяет людей, которые собирают предметы разных направлений.

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