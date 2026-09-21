Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

В Москве начали работу мобильные пункты вакцинации против гриппа – у 18 станций метро, МЦК и МЦД. Для удобства горожан пункты работают без выходных и предварительной записи. Вакцинация также проходит в поликлиниках, а ученики могут поставить прививку в школах.

"Многие жители столицы откладывают профилактические обследования, пока ничего не беспокоит: в повседневном ритме текущие дела часто кажутся важнее заботы о себе. Но именно профилактика позволяет вовремя заметить риски, не дожидаясь появления тревожных симптомов. Для этого мы запустили "Московский чекап". О востребованности подхода говорят результаты: за несколько месяцев к профилактике удалось привлечь более 300 тысяч москвичей, которые в течение последних двух лет не проходили профилактические обследования или вовсе не обращались в наши поликлиники", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Лето 2026 года стало рекордным по числу свадеб в Москве за последние 10 лет. За три месяца в столице поженились свыше 41 тысячи пар – на 15% больше, чем годом ранее. Более 8 тысяч церемоний прошли на необычных площадках проекта "Новые адреса счастья" – это также рекорд за летний сезон.