ФСБ опубликовала документы о генерал-лейтенанте Журавлеве к его 115-летию

ФСБ опубликовала архивные документы о генерал-лейтенанте Михаиле Журавлеве к его 115-летию. В 29 лет он возглавил управление НКВД Москвы и области. Журавлев отвечал за безопасность и оборону столицы при наступлении Гитлера.

Под его руководством находились милиция, пожарная охрана и формирования противовоздушной обороны. Также во время его нахождение в должности была создана система маскировки исторических построек и центральных учреждений. Из фанеры создавали кварталы несуществующих зданий.

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