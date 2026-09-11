11 сентября, 11:30Общество
ФСБ опубликовала документы о генерал-лейтенанте Журавлеве к его 115-летию
ФСБ опубликовала архивные документы о генерал-лейтенанте Михаиле Журавлеве к его 115-летию. В 29 лет он возглавил управление НКВД Москвы и области. Журавлев отвечал за безопасность и оборону столицы при наступлении Гитлера.
Под его руководством находились милиция, пожарная охрана и формирования противовоздушной обороны. Также во время его нахождение в должности была создана система маскировки исторических построек и центральных учреждений. Из фанеры создавали кварталы несуществующих зданий.
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