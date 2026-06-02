02 июня, 07:45Общество
В России предложили сделать 1 сентября нерабочим днем
День знаний, 1 сентября, предложили сделать нерабочим в России. Родители, как правило, сопровождают своих детей в школу, особенно учеников младших классов, и заранее договариваются с руководством, чтобы отлучиться с работы.
Депутаты ГД считают, что в случае объявления 1 сентября выходным родителям не придется отпрашиваться на праздничную линейку. Реализовать инициативу предлагается за счет переноса одного дня с новогодних каникул.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.