Перед сезоном отпусков в России выросли цены на посуточную аренду жилья

Аренда жилья в России перед сезоном отпусков заметно выросла. Самым дорогим направлением стал Зеленоградск. Там сутки проживания стоят более 7 тысяч рублей.

Также в числе популярных направлений Минск, Нижний Новгород и Геленджик, где аренда обходится примерно в 6,5 тысячи рублей за ночь. В Москве и Санкт Петербурге средняя стоимость аренды – около 6 тысяч. В Сочи жилье можно снять примерно за 5,5 тысячи рублей.

Самым доступным направлением остается Краснодар, где сутки стоят чуть больше 3,5 тысячи рублей.