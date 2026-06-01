Аттракцион "Солнце Москвы" собрал тысячи юных москвичей в День защиты детей

В День защиты детей на аттракционе "Солнце Москвы" на ВДНХ собрались тысячи юных москвичей. С самого утра их встречали аниматоры, угощали бесплатным мороженым и приглашали прокатиться на крупнейшем колесе обозрения в Европе.

В честь праздника действовала акция: детский билет для ребят от 4 до 13 лет стоил всего 100 рублей. По словам организаторов, в прошлом году таким предложением воспользовались более 3 тысяч детей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.