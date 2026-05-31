"Москва – столица спорта": весенний фестиваль ГТО прошел для всех желающих

Весенний фестиваль ГТО прошел в Москве. Участники показывали свои спортивные навыки в беге, скорости, выносливости, силе и гибкости.

К сдаче нормативов стали чаще присоединяться семьями, дети и родители. На фестивале работала локация с пневматической винтовкой, все желающие могли записаться на стрельбу. Также прошла эстафета ГТО и другие испытания спортивного праздника.

