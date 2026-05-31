Около 7 тыс человек подали заявку на участие в фестивале настольного тенниса в "Лужниках"

Около 7 тысяч спортсменов разного возраста подали заявку на участие в фестивале настольного тенниса на большой спортивной арене в "Лужниках". В этом году организаторы хотят побить мировой рекорд по числу игроков.

Турниры проходят в трех категориях: детский, любительский и ветеранский. Заместитель главного судьи турнира Алексей Герасимов сообщил, что участник вылетает после первого поражения по олимпийской системе.

