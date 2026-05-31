Спортивный фестиваль журналиста Олега Леонова прошел в Новослободском парке

В Новослободском парке 31 мая прошел спортивный фестиваль – заключительное мероприятие, проводившееся для семей с детьми по инициативе советника ректора Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", журналиста, сторонника партии "Единая Россия" Олега Леонова.

В фестивале приняли участие более 300 человек – семьи с детьми, жители района и гости парка. В программу вошли мастер-классы, а также спортивные турниры по шести дисциплинам: футболу, баскетболу, волейболу, стритболу, настольному теннису и шахматам. Для участников также работали интерактивная зона, игротека и тематическая фотозона, была организована ярмарка мастеров. Для детей и взрослых провели спортивные эстафеты и квесты. Завершился фестиваль награждением победителей и призеров соревнований.

"За последние три года число детей, регулярно занимающихся спортом в Центральном округе, выросло на 20%. Это показатель успешной работы по формированию культуры здорового образа жизни. Город создает для этого все необходимые условия: через развитие инфраструктуры – строительство современных спортивных площадок во дворах, организацию тренировок для жителей района и такие спортивные фестивали. Семейный спортивный праздник поможет закрепить эту тенденцию и мотивировать еще больше детей вести активный образ жизни", – сказал Леонов.

По его словам, всего в рамках проекта "Думай! Действуй! Будь здоров!" в районах центра столицы прошло свыше 20 мероприятий для семей с детьми. Помимо командных игр и соревнований, жители участвовали в мастер-классах и тренировках под руководством профессиональных инструкторов. В общей сложности к мероприятиям присоединились более 1,5 тысячи человек.

Леонов отметил, что за 15 лет число москвичей, регулярно занимающихся спортом, выросло в три раза. По его мнению, такой результат стал возможен благодаря повышению доступности занятий. Секции Мосгорспорта открывают доступ к тренировкам более чем по 70 видам спорта. Среди доступных дисциплин – футбол, плавание, гимнастика, единоборства и боевые искусства, такие как дзюдо, самбо и бокс. Родители могут подобрать подходящую секцию через городские сервисы с учетом возраста ребенка, уровня его подготовки и интересов.

Развитие спортивной инфраструктуры

В столице продолжается комплексная работа по развитию спортивной инфраструктуры. За последние 15 лет в городе построено 356 объектов, в том числе 150 спорткомплексов. Особое внимание правительство Москвы уделяет обновлению уже существующих объектов. Масштабная реконструкция проведена на исторических стадионах "Авангард", "Локомотив", "Москвич" и "Металлург". Инфраструктура для активного образа жизни развивается во всех районах столицы. Сегодня в городе действует около 34 тысяч зон для занятий физкультурой и спортом в шаговой доступности.

