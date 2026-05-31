Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 мая, 16:45

Спорт

Спортивный фестиваль журналиста Олега Леонова прошел в Новослободском парке

Спортивный фестиваль журналиста Олега Леонова прошел в Новослободском парке

Спортсменка назвала Крылатское центром велосипедистов Москвы

Около 100 судей задействованы на соревнованиях по теннису в "Лужниках"

Выставка ретро-велосипедов открылась в Крылатском в рамках велопраздника

В "Лужниках" для турнира установили 200 теннисных столов

Дистанция в 4 километра ждет участников заезда в Крылатском

День велосипедного спорта отмечают в Крылатском международным заездом

Около 7 тыс человек подали заявку на участие в фестивале настольного тенниса в "Лужниках"

Фестиваль настольного тенниса стартовал в "Лужниках"

Сотни велосипедистов собрались на заезд в Крылатском

В Новослободском парке 31 мая прошел спортивный фестиваль – заключительное мероприятие, проводившееся для семей с детьми по инициативе советника ректора Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", журналиста, сторонника партии "Единая Россия" Олега Леонова.

В фестивале приняли участие более 300 человек – семьи с детьми, жители района и гости парка. В программу вошли мастер-классы, а также спортивные турниры по шести дисциплинам: футболу, баскетболу, волейболу, стритболу, настольному теннису и шахматам. Для участников также работали интерактивная зона, игротека и тематическая фотозона, была организована ярмарка мастеров. Для детей и взрослых провели спортивные эстафеты и квесты. Завершился фестиваль награждением победителей и призеров соревнований.

"За последние три года число детей, регулярно занимающихся спортом в Центральном округе, выросло на 20%. Это показатель успешной работы по формированию культуры здорового образа жизни. Город создает для этого все необходимые условия: через развитие инфраструктуры – строительство современных спортивных площадок во дворах, организацию тренировок для жителей района и такие спортивные фестивали. Семейный спортивный праздник поможет закрепить эту тенденцию и мотивировать еще больше детей вести активный образ жизни", – сказал Леонов.

По его словам, всего в рамках проекта "Думай! Действуй! Будь здоров!" в районах центра столицы прошло свыше 20 мероприятий для семей с детьми. Помимо командных игр и соревнований, жители участвовали в мастер-классах и тренировках под руководством профессиональных инструкторов. В общей сложности к мероприятиям присоединились более 1,5 тысячи человек.

Леонов отметил, что за 15 лет число москвичей, регулярно занимающихся спортом, выросло в три раза. По его мнению, такой результат стал возможен благодаря повышению доступности занятий. Секции Мосгорспорта открывают доступ к тренировкам более чем по 70 видам спорта. Среди доступных дисциплин – футбол, плавание, гимнастика, единоборства и боевые искусства, такие как дзюдо, самбо и бокс. Родители могут подобрать подходящую секцию через городские сервисы с учетом возраста ребенка, уровня его подготовки и интересов.

Развитие спортивной инфраструктуры

В столице продолжается комплексная работа по развитию спортивной инфраструктуры. За последние 15 лет в городе построено 356 объектов, в том числе 150 спорткомплексов. Особое внимание правительство Москвы уделяет обновлению уже существующих объектов. Масштабная реконструкция проведена на исторических стадионах "Авангард", "Локомотив", "Москвич" и "Металлург". Инфраструктура для активного образа жизни развивается во всех районах столицы. Сегодня в городе действует около 34 тысяч зон для занятий физкультурой и спортом в шаговой доступности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортгородвидеоМаксим Шаманин

Как родителям обезопасить ребенка в Сети во время каникул?

Стоит создать отдельный детский аккаунт, включить функции родительского контроля

Читать
закрыть

Чем грозят введенные ограничения на товары из Армении?

На российский рынок сложившаяся ситуация существенно не повлияет

Для РФ ущерб от возможного ухода Армении носит скорее политический характер

Читать
закрыть

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

Стоит ли финансово поощрять детей за отказ от соцсетей?

Эксперты уверены: нельзя рассматривать взаимоотношения детей и родителей через деньги

Финансовая мотивация ребенка – это скорее американизированная модель

Читать
закрыть

Почему в РФ вырос объем продаж белорусского бензина?

Потребление топлива традиционно растет в летний период из-за сельхозработ

Читать
закрыть

Заменят ли в РФ написание дипломных работ устными экзаменами?

Мера поможет объективно оценить реальные знания и компетенции студентов

Читать
закрыть

Что нужно знать туристам после отмены рейсов Air Anka?

Росавиация ограничила полеты турецкой авиакомпании Air Anka в Россию до 25 мая

Читать
закрыть

Почему бадминтон набирает популярность среди россиян?

Дорогого оборудования и аренды кортов можно избежать

Играть можно в любом возрасте

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика