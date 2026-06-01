Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем защиты детей. Он отметил, что праздник касается заботы о будущем каждой московской семьи. Мэр пожелал москвичам здоровья, добра и отдыха, так как впереди лето.

В столице уделяют особое внимание профилактике социального сиротства. Семьям оказывают психологическую и юридическую поддержку, чтобы сохранить ребенка в родной семье. Для детей без попечения родителей развивают институт замещающих семей и обеспечивают индивидуальное сопровождение.

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