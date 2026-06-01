Большой семейный праздник прошел в "Березы Парк". В Международный день защиты детей он объединил на прибрежной площадке более 1,5 тысячи столичных жителей.

Там же впервые в истории установили рекорд России по созданию самого большого детского рисунка. Одновременно над ним работали 475 юных участников. В итоге получилось гигантское полотно – его ширина составила 22 метра, а высота – 2,5 метра.

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