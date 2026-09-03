В Москве прошла конференция "Историческая память – общая победа"

Патриотическую конференцию "Историческая память – общая победа" провели в столичном Штабе общественной поддержки Единой России. Ее участниками стали члены Российского военно-исторического общества и Общественной палаты Москвы, представители волонтерских и молодежных объединений, активные жители, депутаты Госдумы и Мосгордумы. На площадке обсудили развитие гражданских инициатив, сохранение культурного наследия и привлечение молодежи к этой важной работе.

За последние 15 лет в городе отреставрировали около 2,5 тысячи исторических объектов. Среди них особняк Федора Шехтеля, Дом Наркомфина, Дом культуры "ГЭС-2" и кинотеатр "Художественный".

Советник ректора Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", журналист Олег Леонов рассказал, как молодежь участвует в сборе архивных сведений об объектах старины и воинских захоронениях и помогает добиваться их включения в реестр объектов культурного наследия.

"Только за последние месяцы благодаря усилиям общественников в Единый государственный реестр объектов культурного наследия включили 18 исторических зданий, а также было выявлено 76 воинских захоронений: 72 из них связано с Великой Отечественной войной, еще 4 – с Отечественной войной 1812 года. Каждый подобный объект – часть истории Москвы и всей страны. Ключевую роль в этом сыграли неравнодушные москвичи и молодые активисты. Они работали в архивах, проводили поисковую работу на кладбищах, общались с местными жителями. Именно благодаря такому личному участию у ребят формируется уважение к нашему прошлому", – подчеркнул Леонов.

Патриотическое направление продолжают развивать столичные культурные учреждения. В 2025 году они провели более 2,5 тысячи тематических мероприятий, а музеи представили свыше 120 выставок.

"Многовековая культура и наследие России – достояние, которое нужно сохранять и продвигать по всему миру. Рад, что мне выпала возможность внести свой вклад. Наш проект "Песни Победы" продвигает русскую культуру в мировое окно, помогает выстраивать мосты дружбы и растапливать лед недоверия между народами. "Песни Победы" в исполнении коллективов "Хор Турецкого" и "Сопрано" уже прозвучали в 47 странах", – добавил народный артист России, художественный руководитель "Хора Турецкого" Михаил Турецкий.

По словам директора Городского центра профессионального и карьерного развития Евгения Андриенко, историческая память – это еще и ответственность перед будущими поколениями.

"Важно, чтобы молодые люди знали правду о подвиге предков, о цене Победы и о судьбах защитников. В столице эта работа ведется системно, в нее включены правительство Москвы, управы районов, образовательные учреждения, музеи и общественные организации. В городе проходят "Диктант Победы", "Автопробег Победы", выставки, уроки мужества, реализуются волонтерские инициативы", – отметил Андриенко.

О защите воинских мемориалов и молодежных патриотических программах во время выступления рассказал ветеран боевых действий, руководитель Московской ассоциации ветеранов СВО Владислав Гусев.

"Забота о мемориалах, посвященных защитникам Отечества, требует постоянного внимания со стороны государства, общественных организаций и самих жителей. В Москве огромную роль в этом играют инициативы молодежи – именно с ее предложений стартовала работа по охране воинских захоронений. Вместе с тем сохранение памяти включает в себя и живой диалог. Для этого в учебных заведениях столицы проходят встречи ветеранов со студентами и школьниками в рамках проекта "Мост поколений". Личный рассказ участника событий всегда оставляет глубокий след и помогает юношам и девушкам сформировать собственную гражданскую позицию", – поделился Гусев.

Укреплению преемственности поколений также способствуют другие патриотические проекты, такие как "Город Героев", "Истории ратных династий Москвы" и "Герой моего района".

Одним из основных форматов сохранения исторической памяти остаются культурные пространства города, в том числе музеи. Подлинные документы, фотографии, личные вещи и остальные экспонаты знакомят с судьбами героев, помогают осмыслить ключевые события.

"Сегодня в школах и колледжах Москвы работает более 1,1 тысячи музеев, свыше 600 из них посвящено Великой Отечественной войне и специальной военной операции. За прошлый учебный год музейные просветительские программы объединили более 700 тысяч столичных школьников и студентов колледжей. Ребята сами участвуют в создании выставок на самые разные темы, личным примером вовлекают в изучение истории сверстников. Это воспитывает социально ответственное поколение, которое уважает подвиг предков и чтит историю", – сообщил член Общественной палаты Москвы, филолог, историк Москвы Филипп Смирнов.

Штаб общественной поддержки "Единой России" в Москве работает с 20 августа по 20 сентября. Он объединяет депутатов разных уровней и сторонников партии, представителей общественных и молодежных организаций, специалистов из разных сфер – от культуры и спорта до транспорта и здравоохранения. В течение месяца на площадке проводят круглые столы, конференции, экспертные сессии, форумы, тематические мастер-классы, а также презентации основных положений "Народной программы".

Выборы в Госдуму IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Всего будет избрано 450 депутатов: 225 – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам.

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