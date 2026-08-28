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28 августа, 16:30

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Свыше 200 человек приняли участие в открытии Аллеи Героев Отечества в Москве

Свыше 200 человек приняли участие в открытии Аллеи Героев Отечества в Москве

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В парке 70-летия Победы в Черемушках 28 августа открыли Аллею Героев Отечества. На церемонии собрались свыше 200 человек – представители органов власти, силовых ведомств, ветеранского сообщества, кадетских корпусов, общественных и молодежных организаций. В торжественной части с участием роты почетного караула и парадного полка Росгвардии прозвучал Государственный гимн России, после чего собравшиеся возложили цветы к мемориалу.

Новый мемориальный комплекс состоит из восьми информационных стендов, посвященных военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов и силовых структур, внесшим значительный вклад в обеспечение безопасности страны. Среди увековеченных имен – генерал Евграф Комаровский, соратник Александра Суворова и создатель предшественницы современной Росгвардии, разведчик Алексей Ботян, группа которого в январе 1945 года спасла исторический центр Кракова от подрыва, а также Михаил Барклай де Толли, с именем которого связана и дата открытия аллеи. Именно 28 августа 1810 года по инициативе военного министра был учрежден первый специальный разведывательный орган Российской империи. В дальнейшем аллею будут ежегодно пополнять новыми именами. Для школьников разработают образовательный маршрут с посещением мемориального комплекса и встречами с ветеранами.

Один из инициаторов создания Аллеи, председатель координационного совета Всероссийского общественного движения наставников детей и молодежи "Наставники России" Дмитрий Бархатов отметил важность сохранения исторической памяти и преемственности поколений.

"Открытие Аллеи Героев Отечества в Юго-Западном административном округе Москвы стало событием, которое объединяет историческую память и воспитание нового поколения. В основе деятельности "Наставников России" лежит убеждение: победа над собой – самая важная и глубокая, именно она делает человека по-настоящему сильным и стойким. Преодолевая внутренние сомнения и страхи, мы открываем путь к личностному росту и успеху. Примеры мужества героев, чьи имена увековечены на Аллее, служат для молодежи нравственным ориентиром", – сказал он.

Продолжением программы стала научно-практическая конференция по патриотическому воспитанию молодежи. Участники обсудили развитие образовательных и исследовательских проектов, сохранение исторической памяти и поддержку волонтерского движения. Одним из выступающих стал военный врач, эксперт РАН, кандидат медицинских наук Дмитрий Назаров. Он отметил, что важное место в патриотической работе занимает добровольческая помощь военнослужащим и медицинским учреждениям.

"Волонтерское движение Москвы объединяет людей разных возрастов и профессий. Только в 2025 году к нему присоединились более 180 тысяч человек, а в добровольческих акциях приняли участие свыше 105 тысяч школьников и студентов колледжей. Одно из значимых направлений – медицинское волонтерство, которым занимаются более 100 тысяч москвичей. Они участвуют в донорских акциях, осваивают навыки первой помощи и помогают медицинским организациям, в том числе госпиталям и больницам, где проходят лечение и восстановление военнослужащие. На уровне округов эту работу дополняют местные инициативы. В ЮЗАО таким проектом стал "Пульс помощи", объединивший врачей, студентов медицинских вузов и жителей районов. С марта его активисты провели свыше 20 мероприятий, собрали и подготовили грузы для госпиталей и исторических регионов. Общий объем отправленной помощи составил 1,5 тонны", – сказал Назаров.

Он отметил, что системная работа по патриотическому воспитанию молодежи ведется во всех районах столицы. В этом году к проекту "Молодежь Москвы" присоединились более 30 тысяч школьников и студентов. Активисты ЮЗАО направили свыше 15 гуманитарных конвоев для бойцов СВО и совершили около 150 выездов для сопровождения грузов. Кроме того, в округе работают военно-патриотические клубы "Юный защитник" и "Беркут".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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