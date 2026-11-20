Патологии, связанные с использованием электронных сигарет, в первую очередь возникают из-за некачественной контрафактной продукции. Такое мнение высказал руководитель Союза участников оборота никотинсодержащей продукции Дмитрий Владимиров.

Он поддержал запрет на продажу вейпов в регионах несовершеннолетним, отметив, что подростки часто используют нелегальную продукцию. При этом переход взрослых с обычных сигарет на электронные он считает положительным эффектом. По мнению эксперта, онкогенность электронных сигарет практически нулевая.

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