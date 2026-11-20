Власти Подмосковья опровергли сообщения об исчезновении фастфуда из школьных столовых. Ранее информация о том, что ученикам перестали предлагать пиццу и наггетсы, появилась в Сети.

Власти региона уточнили, что наггетсы включены в согласованный с Роспотребнадзором рацион и подаются дважды в месяц, а пицца в основное меню не входит, но продавать ее в буфетах не запрещено.

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