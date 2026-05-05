05 мая, 09:25

Общество
Врач Каландия: привычка хрустеть пальцами может привести к развитию артроза

Врач объяснил, почему нельзя хрустеть пальцами

Фото: 123RF.com/andreypopov

Привычка хрустеть пальцами негативно сказывается на здоровье суставов, так как механическое воздействие может в том числе привести к развитию артроза. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказал терапевт Шота Каландия.

"Сам звук хруста возникает из-за образования и схлопывания пузырьков газа в суставной жидкости при резком растяжении суставной капсулы", – пояснил врач.

При частом повторении связочный аппарат постепенно растягивается и теряет эластичность. Это ведет к нестабильности суставов, повышает риск микротравм и увеличивает нагрузку на суставные поверхности.

Регулярное давление и растяжение могут вызывать воспалительные изменения в мягких тканях. У некоторых людей это проявляется отечностью, дискомфортом и снижением силы хвата. Хотя сама по себе привычка не всегда вызывает серьезные заболевания, при предрасположенности она способна ускорять дегенеративные изменения.

Врач также отметил психологический аспект. Часто хруст пальцами становится навязчивой реакцией на стресс или тревогу, и человек перестает замечать, с какой частотой подвергает суставы нагрузке. Каландия посоветовал обращаться к специалисту, если появились боль, ограничение подвижности, отеки или ощущение нестабильности в пальцах.

Ранее остеопат Александр Евдокимов рассказал, что хруст в шее является поводом для обращения к врачу. Специалист отметил, что хруст, похожий на перетирание песка или хруст снега, может быть связан с отложением солей, остеофитов.

"Доктор 24": хрустят суставы

