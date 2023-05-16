Врач назвала самые частые причины боли в ногах после 60 лет

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Боли в ногах у людей старше 60 лет могут предупреждать о дегенеративных изменениях костей, патологии позвоночника, диабете и других проблемах. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

"Болевые ощущения в нижних конечностях зачастую связаны с дегенеративными процессами в каких-либо хрящевых, костных структурах. Боль в ногах также может появляться при нарушении обмена веществ и отложении солей мочевой кислоты, то есть при подагре", – перечисляет специалист.





Татьяна Романенко врач-терапевт У людей старше 60 лет часто развивается такая проблема, как остеопороз, остеопения. Кости становятся более мягкими, передавливаются нервные волокна, окончания. Это также провоцирует болевые ощущения в ногах.

Кроме того, боль в нижних конечностях может беспокоить на фоне проблем с позвоночником. Например, из-за появления грыжи. "При сахарном диабете ноги постоянно болят, человек ощущает бегание мурашек, онемение, это все нейропатическая боль. Иногда это бывают выраженные болевые ощущения во время ночного сна", – продолжает терапевт.

Также к неприятным ощущениям в нижних конечностях может приводить нехватка витаминов и микроэлементов. "Дефицит витаминов группы B, железа (анемия), кальция – все это может провоцировать боли в ногах у пожилых людей", – заключила эксперт.

Ранее были названы причины боли в области поясницы у возрастной категории граждан. В частности, такой симптом может предупреждать о дегенеративном изменении межпозвоночных дисков. Кроме того, подобная проблема иногда появляется при мочекаменной болезни. Еще одна причина связана с неправильным поднятием тяжестей.

