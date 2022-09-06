Россиянам рассказали о потенциальной опасности хруста суставов

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Хруст появляется из-за трения суставов и накопления в суставной жидкости пузырьков углекислого газа, которые лопаются при резком сгибании, сообщил "Ленте.ру" травматолог-ортопед клиники "Медси" Глеб Зверев.

Однако, по словам эксперта, регулярный намеренный хруст суставами может травмировать мягкие ткани и вызвать воспаление. Так, при хрусте пальцами, подвергаются перенапряжению капсула сустава и окружающие связки. Причем, как уточнил врач, для них это не особо хорошо ввиду чувствительности капсулы в межфаланговых суставах.

"Постоянный намеренный хруст в пальцах может поспособствовать травматизации мягких тканей и спровоцировать воспалительный процесс, что может привести к проблемам со здоровьем в будущем", – пояснил специалист.

Он также сообщил, что встречается и патологический хруст суставов, ключевой признак которого – сопутствующий болевой синдром. Врач подчеркнул, что такое явление может говорить о начале развития остеоартроза или других патологий сустава.

"При артрозе происходит истончение хрящевой ткани, она теряет свою эластичность и хуже выполняет свою функцию. В суставной жидкости снижается количество питательных веществ и снижается вязкость, что приводит к ухудшению смазывающей функции. Появляется нарушение биомеханики сустава, что и приводит к болезненному хрусту в суставе", – заключил медик.

Ранее невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского ГМУ Рустем Гайфутдинов назвал диету для профилактики атеросклероза. Так, по его словам, снизить риск развития данного заболевания можно, соблюдая средиземноморский рацион.

Эксперт подчеркивал, что причиной атеросклероза может стать малоподвижный образ жизни, чрезмерное употребление фастфуда, а также другие нарушения питания. Поэтому нормализовать образ жизни также можно, если устраивать ежедневные прогулки длительностью более 30 минут.

