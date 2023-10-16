Остеопат рассказал, как избавиться от хруста в шее

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Остеопатия, массаж, специальные физиопроцедуры могут помочь пациенту избавиться от хруста в шее, сообщает News.ru.

"Со временем остеофиты разрастаются, становятся большими. Хруст может стать на постоянной основе и уже никуда не денется. Грубое заклинивание шейного отдела позвоночника является ситуацией, когда без остеопата уже не обойтись", – сказал остеопат Александр Евдокимов.

Евдокимов отметил, что боль в шее может уйти после регулярных занятий в спортзале и утренних зарядок. Также эксперт порекомендовал не затягивать с этой проблемой. Чем раньше человек будет решать вопрос с болью в шее, тем больше у него будет шансов полностью устранить соли и остеофиты, которые скопились в шейном отделе позвоночника, считает остеопат.

Ранее Евдокимов рассказал, что хруст в шее является поводом для обращения к врачу. Специалист отметил, что хруст, похожий на перетирание песка или хруст снега, может быть связан с отложением солей, остеофитов.

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