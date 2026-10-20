В Москве открылся второй инвестиционно-промышленный форум

В столице открылся второй инвестиционно-промышленный форум, который продлится до 25 октября. Площадкой мероприятия стала особая экономическая зона "Технополис Москва".

Страной-партнером форума в этом году выступил Китай. В международную программу впервые включили форум особых экономических зон, который соберет представителей стран БРИКС, Евразийского экономического союза и Шанхайской организации сотрудничества.

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