Собянин: сварщики МОСГАЗа стали чемпионами на конкурсе профмастерства

Сварщики МОСГАЗа стали чемпионами на международном конкурсе профессионального мастерства в Китае. Победителей поздравил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Конкурс проходил в октябре в городе Наньтун. На него отправились лучшие специалисты московского газового хозяйства. Из 2 000 сварщиков России отобрали 20. Cемеро из них – специалисты из Москвы. Всего за призы боролись 450 конкурсантов со всего мира. Профессионалы завоевали 7 из 9 медалей в номинации по сварке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.