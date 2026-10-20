Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 октября, 11:15

Происшествия

Исполнителя Navai отпустили из СИЗО в Казахстане

Исполнителя Navai отпустили из СИЗО в Казахстане

Автомобиль перевернулся на Новорижском шоссе

Москвичка потеряла квартиру после обращения за рефинансированием долга

Политолог оценила масштабы беспорядков во Франции

"Московский патруль": 13 человек задержаны за мошенничество в отношении участников СВО

"Московский патруль": таможенники в Домодедово обнаружили партию радиоактивных грибов

"Московский патруль": следователи восстановили детали убийства 16-летней давности

Россияне не отменяют туры во Францию, несмотря на беспорядки

Прокуратура Москвы напомнила об опасности открытых окон для детей

Прокуратура взяла на контроль происшествие с выпавшим из окна ребенком в Некрасовке

Исполнителя Navai (настоящее имя – Наваи Бакиров)
отпустили из СИЗО в Казахстане, пишут СМИ. По данным некоторых изданий, он внес залог и покинул стены изолятора.

Navai обвиняют в контрабанде наркотиков и их хранении. Запрещенные вещества нашли в арендованной машине, на которой его остановили. Задержание провели 13 октября на пограничном пункте.

Суд назначил арест из-за отсутствия постоянного места жительства в Казахстане. Однако, по последним данным, исполнитель внес залог почти в 4 миллиона рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияшоу-бизнесза рубежомвидеоСтанислав Кулик

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика