Исполнителя Navai отпустили из СИЗО в Казахстане

Исполнителя Navai (настоящее имя – Наваи Бакиров)

отпустили из СИЗО в Казахстане, пишут СМИ. По данным некоторых изданий, он внес залог и покинул стены изолятора.

Navai обвиняют в контрабанде наркотиков и их хранении. Запрещенные вещества нашли в арендованной машине, на которой его остановили. Задержание провели 13 октября на пограничном пункте.

Суд назначил арест из-за отсутствия постоянного места жительства в Казахстане. Однако, по последним данным, исполнитель внес залог почти в 4 миллиона рублей.

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