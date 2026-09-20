На выборах в Госдуму обработали 13,88% протоколов. По данным Центральной избирательной комиссии, на данный момент "Единая Россия" набирает 57,54% голосов, КПРФ – 13,67%, ЛДПР – 9,27%, "Новые люди" – 7,96%, "Справедливая Россия" – 5,16%.

При этом число международных наблюдателей по сравнению с выборами 2021 года увеличилось в четыре раза. На выборах в Госдуму обработали 13,88% протоколов. В Россию приехали 1 126 представителей, в том числе 40 наблюдателей из Европы и США. В Москве также сообщили о рекордном числе избирателей, проголосовавших цифровым способом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.