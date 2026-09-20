Собянин: Московский инновационный кластер объединил компании из регионов

Московский инновационный кластер объединил 41 тысячу компаний из столицы и 86 регионов России, рассказал Сергей Собянин в мессенджере MАХ. С 2019 года цифровую платформу для поддержки технологического бизнеса посетили более 14 миллионов уникальных пользователей, около 3 миллионов из них приходится на регионы.

Компании из разных субъектов России могут тестировать инновационные решения на площадках Москвы. Такой возможностью уже воспользовались более 60 компаний, которые испытали разработки в здравоохранении, транспорте и сфере услуг. Столичные предприятия также могут апробировать технологии в других регионах.

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