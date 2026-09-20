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20 сентября, 09:15

Транспорт

В Шереметьеве ввели дополнительные меры поддержки для пассажиров на фоне задержек рейсов

В Шереметьеве ввели дополнительные меры поддержки для пассажиров на фоне задержек рейсов

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Аэропорт Шереметьево ввел дополнительные меры поддержки для пассажиров, уже находящихся в нем. Им доступны питьевая вода, медицинские пункты, комнаты матери и ребенка, зарядные станции и бесплатный Wi-Fi.

Семьи с детьми и маломобильные граждане получают приоритетное обслуживание и сопровождение на всех этапах пребывания в аэропорту.

По информации АТОР, задержки и отмены рейсов фиксируются во всех московских аэропортах. В частности, самолеты, следовавшие в Шереметьево, были направлены на запасные аэродромы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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