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20 июля, 23:15

Происшествия

На Варшавском шоссе жители нескольких домов остались без света и воды

На Варшавском шоссе жители нескольких домов остались без света и воды

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Жители нескольких корпусов жилого комплекса на Варшавском шоссе остались без света. В домах также пропала вода, перестали работать лифты и подземный паркинг.

Управляющая компания сообщила, что причиной отключения стал внешний сбой, а специалисты приступили к восстановительным работам. В домовом чате уточнили, что аварийные бригады привезли генераторы и должны устранить последствия аварии. Это уже второй сбой за последние дни.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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