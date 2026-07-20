На Варшавском шоссе жители нескольких домов остались без света и воды

Жители нескольких корпусов жилого комплекса на Варшавском шоссе остались без света. В домах также пропала вода, перестали работать лифты и подземный паркинг.

Управляющая компания сообщила, что причиной отключения стал внешний сбой, а специалисты приступили к восстановительным работам. В домовом чате уточнили, что аварийные бригады привезли генераторы и должны устранить последствия аварии. Это уже второй сбой за последние дни.

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