Оценки фигуристки Александры Игнатовой на этапе Гран-при США вызвали недовольство болельщиков и представителей фигурного катания. Российская спортсменка, ранее выступавшая под фамилией Трусова, завоевала серебро, уступив победительнице из Японии почти 23 балла.

В Сети появилась петиция с требованием пересмотреть судейские оценки, а одна из судей после критики закрыла свои страницы в соцсетях.

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