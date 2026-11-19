19 ноября, 23:00Спорт
Оценки фигуристки Александры Игнатовой на Гран-при США вызвали споры
Оценки фигуристки Александры Игнатовой на этапе Гран-при США вызвали недовольство болельщиков и представителей фигурного катания. Российская спортсменка, ранее выступавшая под фамилией Трусова, завоевала серебро, уступив победительнице из Японии почти 23 балла.
В Сети появилась петиция с требованием пересмотреть судейские оценки, а одна из судей после критики закрыла свои страницы в соцсетях.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.