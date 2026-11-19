Трехсторонняя встреча Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина завершилась в Шэньчжэне. Она прошла в государственной резиденции. Лидеры встретились в таком составе впервые в истории.

Вопросов для обсуждения много, и уже прозвучал ряд заявлений. Путин отметил, что у трех стран много совпадающих интересов в части урегулирования региональной конфликтов, включая ситуацию на Украине.

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