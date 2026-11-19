Аренда загородного дома в Подмосковье на Новый год может обойтись почти в 1 миллион рублей за сутки. Например, в Красногорске сдают 4-этажный коттедж площадью 2 тысячи квадратных метров с боулингом, кинотеатром и вертолетной площадкой. Обычная стоимость аренды составляет 550 тысяч рублей, но с 15 декабря по 15 января праздничный тариф вырастает до 825 тысяч.

По словам риелторов, максимального уровня цены достигнут в декабре. Из чего складывается цена? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.