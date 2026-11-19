19 ноября, 06:45Общество
Центр "Профессии будущего" поможет девятиклассникам с выбором специальности
Центр "Профессии будущего" ждет школьников и их родителей 21 ноября. Там пройдет профориентационная встреча "ПРОсуббота: будущее вашего ребенка".
На мероприятии пройдут выступления карьерных наставников и экспертов рынка труда, профориентационное тестирование, консультации с представителями колледжей, а также знакомство с профессиями на VR-тренажере и в иммерсивном 5D-кинотеатре.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.