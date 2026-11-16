Единый государственный экзамен полностью переведут на отечественное программное обеспечение. С 2028 года ЕГЭ будет связан с порталом "Госуслуги".

Через него можно будет подать заявление на участие в экзаменах, получить уведомление о месте сдачи, узнать результаты и посмотреть скан своей работы. Также на портале разрешат подавать апелляции и отслеживать итоги их рассмотрения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.