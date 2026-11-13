13 ноября, 19:30Технологии
ЕГЭ переведут на отечественное программное обеспечение в 2027 году
Единый государственный экзамен со следующего года полностью переведут на отечественное программное обеспечение. Пилотный проект уже прошел в 34 регионах и показал готовность системы к работе.
С 2028 года все сервисы для участников ЕГЭ планируют разместить на портале "Госуслуги". На одной платформе можно будет пройти весь процесс от подачи заявления до обжалования результатов.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.