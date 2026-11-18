Свыше 140 специалистов работают во Дворце творчества детей и молодежи имени А. П. Гайдара, который отмечает 90-летие. Об этом Сергей Собянин сообщил на своей странице в МАХ. Среди них – опытные педагоги, известные спортсмены и профессиональные актеры.

Во Дворце творчества занимаются 35 тысяч школьников и студентов колледжей. Для них подготовили более 2 тысяч образовательных программ. Популярными направлениями стали танцы, живопись и прикладное творчество. При этом все больше ребят интересуются техническими и естественно-научными занятиями.

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