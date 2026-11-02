Игрок "Московского долголетия" рассказал о победе в турнире по Counter-Strike 2

Команда "Московского долголетия" победила сборную блогеров в турнире по Counter-Strike 2, который прошел в рамках второй Московской международной недели видеоигр. Как так получилось? Как проходила подготовка к соревнованиям? Как возник интерес к игре? Неужели это программа "Московского долголетия"? Чем участников там еще увлекают?

На эти вопросы, а также о том, чего ждали от соперников и что чувствовали, когда счет увеличивался в их пользу, ответил игрок команды "Московского долголетия" Юрий Гусев. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.