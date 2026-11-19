В Шэньчжэне началась трехсторонняя встреча Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. Переговоры проходят в государственной резиденции. В таком составе саммит проводится впервые.

Путин предложил обсудить глобальные и региональные связи, а также энергетическую безопасность. Встреча предполагает обсуждение широкого круга вопросов.

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